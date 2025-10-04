Assine
Netanyahu diz que negociadores de Israel para Gaza estão a caminho do Egito

AF
AFP
Repórter
04/10/2025 15:53

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, neste sábado (4), que deu instruções aos negociadores para viajar ao Egito e manter diálogos sobre um acordo para Gaza.

"Dei instruções à equipe de negociação para que vá ao Egito concluir os detalhes técnicos. A intenção é limitar as negociações a uns poucos dias", afirmou Netanyahu em uma declaração televisionada, sem detalhar quando aconteceriam estes diálogos.

Seu anúncio ocorreu depois que um funcionário da Casa Branca disse que dois enviados do presidente americano, Donald Trump, se dirigiam ao Egito para tratar da libertação dos reféns.

