Hamas e Israel terão diálogos no domingo e na segunda sobre reféns e prisioneiros

04/10/2025 13:47

O movimento islamista palestino Hamas e Israel terão diálogos indiretos no domingo e na segunda-feira, no Cairo, sobre a libertação dos reféns retidos em Gaza e os prisioneiros palestinos, informaram, neste sábado (4), veículos de imprensa vinculados ao Estado egípcio.

As duas delegações "começaram a se deslocar para iniciar diálogos no Cairo amanhã e depois de amanhã [domingo e segunda], para debater a organização das condições no terreno para a troca de todos os detidos e presos, de acordo com a proposta de [o presidente americano, Donald] Trump", reportou o Al-Qahera News, veículo vinculado ao serviço de inteligência do Egito.

