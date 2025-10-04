Assine
Milhares de manifestantes marcham em Barcelona em apoio a palestinos

04/10/2025 12:49

Milhares de pessoas marcharam em Barcelona, neste sábado (4), em apoio aos palestinos e pelo fim do comércio de armas a Israel, no início de uma jornada que contará com mobilizações em diferentes cidades espanholas. 

Cerca de 70 mil manifestantes, segundo a Guarda Municipal, percorreram ruas centrais da cidade em um ambiente pacífico, entoando cânticos como "Boicote a Israel!" ou "Palestina Livre!". 

"Há muitos anos que a política de Israel não está correta e precisamos sair às ruas", afirmou à AFP Marta Carranza, uma aposentada de 65 anos com uma bandeira palestina nas costas. 

"Barcelona saiu às ruas. Na quinta-feira, muitas pessoas saíram quando interferiram na flotilha, e já esperávamos que hoje a coisa seria séria", acrescentou em referência às embarcações de ajuda a Gaza interceptadas esta semana por Israel após partirem de Barcelona no início de setembro. 

Cerca de 50 espanhóis estão entre os membros da flotilha detidos em Israel, indicou neste sábado o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, durante uma entrevista à televisão estatal. 

A Espanha é uma das vozes mais críticas na Europa contra a ofensiva militar de Israel em Gaza, iniciada em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

