Internacional

Trump afirma que 'todos serão tratados de forma justa' sob plano para Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 20:14

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (3), em um breve discurso em vídeo, que "todos serão tratados de forma justa" de acordo com seu plano de paz para Gaza, ao qual o Hamas acaba de responder.

Em sua mensagem de pouco mais de um minuto transmitida em sua plataforma Truth Social, Trump também declarou: "Hoje é um grande dia. Veremos como isso se desenvolve".

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua israel palestinos paz

