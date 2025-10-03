Assine
Internacional

Tesouro dos EUA considera criar moeda com rosto de Trump

AF
AFP
Repórter
03/10/2025 18:50

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos considera criar uma moeda de um dólar com a imagem do presidente Donald Trump, para marcar o 250º aniversário da independência do país, informaram autoridades nesta sexta-feira (3).

Em publicação compartilhada no X pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, o responsável pela casa da moeda americana, Brandon Beach, divulgou os primeiros esboços do metal, e disse que esperava compartilhar novas imagens após o encerramento da paralisação do governo federal.

Em 2020, o Congresso americano aprovou uma lei, assinada por Trump em seu primeiro mandato, que permite ao Tesouro cunhar moedas de um dólar com desenhos emblemáticos da data comemorativa. As moedas seriam emitidas durante um ano, a partir de janeiro de 2026.

O esboço da moeda apresenta uma efígie de Trump em um dos lados, e o presidente com o punho fechado, à frente da bandeira americana, do outro.

A expressão "Lute, lute, lute", que ganhou destaque em sua última campanha eleitoral após Trump sofrer uma tentativa de assassinato, aparece sobre a imagem do presidente americano com o punho erguido.

