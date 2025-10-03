Flaco López e Aníbal Moreno são convocados para amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico

O volante Aníbal Moreno e o atacante Flaco López, do Palmeiras, foram convocados nesta sexta-feira (3) pelo técnico Lionel Scaloni para os amistosos da Argentina contra Venezuela e Porto Rico, nos Estados Unidos, já pensando na Copa do Mundo de 2026.

Novamente liderada pelo astro Lionel Messi, ao lado do jovem atacante Franco Mastantuono, a lista de convocados tem uma mescla de experiência e juventude.

A 'Albiceleste', que terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança, enfrentará a 'Vinotinto' no dia 10 de outubro, no Hard Rock Stadium, em Miami, e três dias depois jogará contra os porto-riquenhos no Soldier Field, em Chicago.

López já havia sido convocado para a última rodada dupla das Eliminatórias, em setembro. Já Aníbal está sendo chamado pela primeira vez.

Outras novidades são o zagueiro de 21 anos Lautaro Rivero, do River Plate e o goleiro Facundo Cambeses, do Racing.

O meio-campista Enzo Fernández, do Chelsea, volta após cumprir suspensão no final das Eliminatórias. Por outro lado, ficaram de fora Facundo Medina, Lisandro Martínez, Juan Foyth e Paulo Dybala, todos por questões físicas.

-- Lista de convocados da Argentina:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa/ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha/FRA), Walter Benítez (Crystal Palace/ING), Facundo Cambeses (Racing/ARG).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate/ARG), Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP), Cristian Romero (Tottenham/ING), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha/FRA), Nicolás Otamendi (Benfica/POR), Marcos Senesi (Bournemouth/ING), Lautaro Rivero (River Plate/ARG), Marcos Acuña (River Plate/ARG), Nicolás Tagliafico (Lyon/FRA).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Boca Juniors/ARG), Aníbal Moreno (Palmeiras/BRA), Rodrigo De Paul (Inter Miami/EUA), Enzo Fernández (Chelsea/ING), Nicolás Paz (Como/ITA), Giovani Lo Celso (Betis/ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool/ING).

Atacantes: Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP), Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP), Franco Mastantuono (Real Madrid/ESP), Lionel Messi (Inter Miami/EUA), Flaco López (Palmeiras/BRA), Julián Álvarez (Atlético de Madrid/ESP) e Lautaro Martínez (Inter de Milão/ITA).

