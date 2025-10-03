Assine
Fornecimento de água no centro de Gaza foi restabelecido, diz entidade palestina

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 15:03

A Autoridade Palestina da Água anunciou, nesta sexta-feira (3), a restauração provisória do abastecimento de água proveniente de Israel no centro da Faixa de Gaza, após nove meses de interrupção.

A linha, operada pela empresa pública israelense Mekorot, deve fornecer água a várias cidades do centro do território palestino, onde vivem dezenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra entre Israel e o Hamas, segundo o organismo.

Devido às restrições de acesso à Faixa de Gaza, a AFP não conseguiu verificar o retorno da água à região.

Israel cortou o abastecimento de água ao enclave palestino no início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

As autoridades israelenses afirmaram posteriormente que reconectaram parte da rede no norte do território, embora os habitantes frequentemente tenham informado à AFP sobre uma distribuição irregular.

A crise da água, já presente antes da guerra, agravou-se ainda mais, segundo fontes humanitárias e responsáveis locais.

Com mais de 80% das infraestruturas relacionadas à água deterioradas pela guerra, os habitantes de Gaza só podem contar com abastecimentos irregulares, como a distribuição por caminhões-pipa ou torneiras instaladas por ONGs nos campos de deslocados.

fa/crb/sg/eg/jvb/lm/aa

Tópicos relacionados:

agua conflito gaza hamas israel palestinos

