Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia (sindicatos de imprensa)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 13:57

compartilhe

SIGA

Um drone matou um fotojornalista francês na região do Donbass, no leste da Ucrânia, nesta sexta-feira (3), anunciaram dois sindicatos de veículos da imprensa.

O fotojornalista francês Antoni Lallican e o jornalista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, ferido no mesmo ataque, usavam coletes à prova de balas com a inscrição "Imprensa", de acordo com as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas. O Sindicato Nacional Francês de Jornalistas também noticiou a morte de Lallican.

burs-ah/meb-sag/jvb/aa

Tópicos relacionados:

armadas conflito forcas franca imprensa russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay