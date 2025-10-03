Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Missão da ONU no Líbano diz que Exército israelense lançou granadas perto de forças de paz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 12:58

compartilhe

SIGA

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano informou, nesta sexta-feira (3), que o Exército israelense lançou granadas perto de suas forças de paz no dia anterior, instando a força armada a interromper tais ataques. 

"Ontem, as Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram granadas perto das forças de paz que trabalhavam ao lado de soldados libaneses para fornecer segurança aos trabalhadores civis" em Maroun al-Ras, no sul do Líbano, informou um comunicado da Unifil, acrescentando que ninguém ficou ferido. 

O comunicado instou o Exército israelense "a cessar os ataques contra ou perto de forças de paz, civis e soldados libaneses (...) e nos permitir realizar nossas tarefas sem obstrução".

lg/smw/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel libano onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay