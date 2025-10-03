Drones não identificados sobrevoaram campo de treinamento militar na Bélgica
compartilheSIGA
Um campo de treinamento militar do leste da Bélgica, perto da fronteira alemã, foi sobrevoado por drones, indicou nesta sexta-feira (3) o ministro belga da Defesa, Theo Francken, destacando não conhecer nem seu número nem sua origem.
"O que é certo é que houve vários drones detectados pela polícia local, do lado belga, mas também do lado alemão", declarou o ministro em uma entrevista à rede de televisão RTBF, dizendo que uma investigação foi aberta.
Esses drones sobrevoaram na noite de quinta-feira o acampamento militar de Elsenborn, perto da fronteira com a Alemanha, disse uma porta-voz do ministro belga da Defesa, consultada pela AFP.
"Estamos verificando, observando o que aconteceu, mas não temos mais detalhes", afirmou.
Esse sobrevoo acontece após várias incursões de drones supostamente russos no céu europeu em países como Polônia e Romênia.
ob/jca/thm/mab/jvb/dd/aa