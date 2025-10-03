Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dissidente cubano José Daniel Ferrer aceita ir para 'exílio'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 12:27

compartilhe

SIGA

O dissidente cubano José Daniel Ferrer, preso por tentar participar das manifestações de 11 de julho de 2021, anunciou em uma carta que está disposto a sair de Cuba, informou sua esposa, Nelva Ortega, à AFP nesta sexta-feira (3). 

"Diante das constantes manifestações da polícia política para que nós deixássemos Cuba, terminei aceitando a saída para o exílio", indicou Ferrer, de 55 anos, em uma carta datada em 10 de setembro na prisão de Santiago de Cuba, onde está preso. 

Ferrer, fundador do movimento União Patriótica de Cuba (Unpacu), é defensor da luta pacífica por uma mudança democrática na ilha. Foi colocado em liberdade em janeiro no marco de um acordo negociado com o Vaticano sob o mandato do ex-presidente Joe Biden, mas voltou a ser preso em abril. 

lp-jb/mar/dd/aa

Tópicos relacionados:

cuba politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay