Loewe tem desfile repleto de cores em sua nova fase após Anderson

A espanhola Loewe apostou em cores intensas e modelagens apuradas nesta sexta-feira (3) em Paris, estreia de Jack McCollough e Lazaro Hernandez, os novos diretores artísticos da marca após a saída de Jonathan Anderson.

Os americanos assumiram o posto do agora estilista da Dior, depois de uma década sob o comando da Loewe, durante a qual rejuvenesceu intensamente a grife, transformando-a em um sucesso de vendas e notoriedade.

Para sua estreia na marca espanhola, atualmente integrada ao grupo francês LVMH, McCollough e Hernandez optaram por uma explosão de cores, e algumas propostas lembravam diretamente a estética multicolorida do cineasta Pedro Almodóvar.

Os estilistas se inspiraram nas ideias cromáticas do pintor abstrato americano Ellsworth Kelly (1923-2015), e especialmente na pintura "Yellow Panel with Red Curve" (Painel Amarelo com Curva Vermelha, em tradução livre).

"Nela reside uma vitalidade e uma textura que consideramos fundamentais para a marca, uma intensidade cromática e uma sensualidade que consideramos inerentes às suas raízes espanholas e, em última análise, um otimismo e um espírito com os quais nos identificamos profundamente", afirmaram em uma mensagem nas redes.

- O couro -

A dupla, que em 2002 fundou a nova-iorquina Proenza Schouler, deu ênfase especial ao couro, uma tradição da Loewe, fundada em Madri em 1846 como uma casa de marroquinaria.

Vestidos curtos neste material, quase moldados como esculturas, desfilaram cores vibrantes ou em versões estampadas. Jaquetas estruturadas e polidas ganharam tons como azul radiante e vermelho coral.

McCollough e Hernandez, ambos nascidos em 1978, costumam trabalhar bastante os materiais e combinar diferentes texturas.

Calças estilo jeans levavam tecidos macios e felpudos, vestidos sem alças foram produzidos em flanela, tops em malhas com formas onduladas.

O desfile foi realizado em um grande espaço branco com bancos de cerâmica esmaltada, no sul de Paris.

- Almodovariano -

Pedro Almodóvar, adepto da marca, assistiu ao desfile com a atriz Milena Smit, com quem filmou 'Mães Paralelas'.

"Há uma paleta de cores muito viva, acho que tudo em geral é muito feminino, muito a favor da silhueta feminina", disse à AFP o diretor espanhol.

A dupla americana tinha uma grande responsabilidade ao assumir uma das marcas mais bem posicionadas na indústria de luxo, que enfrenta dificuldades econômicas e comerciais.

Segundo o índice Lyst, especializado em moda, no segundo trimestre de 2025 a Loewe ocupou o segundo lugar entre as 'hottest brands' (marcas mais quentes, em tradução livre), atrás da Miu Miu. No período anterior, liderou o ranking.

O desfile da Loewe era um dos mais esperados da Semana de Moda Feminina de Paris, junto com o da Dior, na última quarta-feira, e o da Chanel, com a estreia de Matthieu Blazy, na próxima segunda.

es/jvb/jc/aa