Rússia lança seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia desde 2022

A Rússia realizou seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia na noite de quinta-feira (2) desde o início da invasão em 2022, informou a empresa estatal de gás nesta sexta-feira (3) em Kiev.

O Exército russo atacou implacavelmente a rede elétrica da Ucrânia em uma série de ofensivas noturnas que deixaram milhões de pessoas no escuro e, às vezes, sem calefação, com temperaturas abaixo de zero.

"O inimigo realizou o maior ataque massivo à infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", afirmou a empresa estatal de gás ucraniana Naftogaz em um comunicado.

No Telegram, a primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, acusou a Rússia de "aterrorizar a população civil".

O presidente da Naftogaz, Serguei Koretsky, disse que o ataque danificou "uma parte considerável de nossas instalações". "Alguns dos danos são significativos", disse.

No total, a Rússia lançou 381 drones e 35 mísseis contra a Ucrânia durante a noite, visando principalmente a infraestrutura energética, informou a Força Aérea ucraniana.

Dezoito mísseis e 78 drones atingiram seus alvos, disse a mesma fonte, alegando ter interceptado os demais.

O Ministério da Energia da Ucrânia informou que ocorreram cortes de energia em diversas regiões, sem fornecer mais detalhes.

O Exército russo indicou ter atacado o complexo "militar-industrial" da Ucrânia em uma ofensiva combinada de mísseis e drones.

Cortes massivos na Ucrânia são menos comuns agora do que durante o inverno de 2022 e do ano seguinte, quando ataques russos causaram apagões generalizados em todo o país.

A Ucrânia também lançou ataques de drones de longo alcance contra refinarias de petróleo russas, com o objetivo de cortar as receitas do setor energético, vitais para o financiamento das Forças Armadas russas.

Uma fonte do SBU, o serviço de segurança ucraniano, disse à AFP nesta sexta-feira que Kiev atacou uma refinaria a cerca de 1.400 quilômetros da frente de batalha, na região russa de Orenburg.

Em vídeos não verificados e publicados nas redes sociais, um drone é visto colidindo com o que parece ser uma refinaria, levantando uma nuvem de fumaça.

bur-brw-jc/cad/ach/mab/pb-sag/jvb/aa