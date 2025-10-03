Assine
Internacional

Bukele proíbe 'linguagem inclusiva' nas escolas de El Salvador

AFP
AFP
Repórter
03/10/2025 08:54

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou na quinta-feira (2) a proibição do uso de "linguagem inclusiva" nas escolas públicas do país.

A ordem se soma às novas normas de disciplina no sistema educacional estabelecidas em agosto, seguidas de novas regras de cortesia escolar em setembro.

"A partir de hoje, está proibido a 'linguagem inclusiva' em todas as instituições de ensino público do nosso país", afirmou o mandatário no X.

Além de sua mensagem, Bukele publicou o memorando da ministra da Educação, capitã Karla Trigueros, que instrui os diretores das 5.100 escolas públicas sobre a proibição.

"Palavras como 'amigue, companheire, criance, todos e todas, alumn@, (...) ou qualquer outra deformação linguística que aluda à ideologia de gênero não serão admitidas sob nenhuma circunstância", advertiu Trigueros.

A eliminação da "linguagem inclusiva" busca "o bom uso" do idioma e "evitar interferências ideológicas ou globalistas que possam prejudicar o desenvolvimento integral dos estudantes", aponta.

O sindicato de professores da Frente Magisterial Salvadoreño considerou essas regras uma "militarização" do sistema escolar.

