Internacional

Rússia lança maior ataque contra rede de gás da Ucrânia desde 2022

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 08:41

A Rússia realizou, na noite de quinta-feira, seu maior ataque contra a rede de gás da Ucrânia desde a operação iniciada por Moscou em 2022, informou nesta sexta-feira (3) a empresa estatal de gás.

Cerca de 35 mísseis e 60 drones foram lançados contra instalações de gás no leste e no centro da Ucrânia no "maior ataque massivo contra a infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", indicou a empresa ucraniana Naftogaz em um comunicado.

"Uma parte importante de nossas instalações está danificada. Alguns danos são críticos", lamentou o diretor-geral do grupo, Serguei Koretski, no Facebook, denunciando "o terror deliberado" de Moscou dirigido contra locais civis.

Tópicos relacionados:

conflito gas rusia ucrania

