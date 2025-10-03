Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi 'interceptado' por Israel

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/10/2025 06:42

compartilhe

SIGA

Os organizadores da flotilha com ajuda humanitária para Gaza afirmaram que Israel interceptou sua última embarcação nesta sexta-feira, uma dia após o bloqueio de quase todos seus barcos. 

"Marinette, o último barco restante da flotilha Global Sumud, foi interceptado às 10h29 locais (3h29 em Brasília), a aproximadamente 42,5 milhas náuticas de Gaza", informou a flotilha no Telegram. 

Na mensagem, os ativistas acrescentaram que a Marinha israelense "interceptou ilegalmente as 42 embarcações, cada uma delas transportava ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

acc/ser/an/pb/jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay