Aeroporto de Munique suspende voos após avistamento de drones

02/10/2025 23:59

O aeroporto da cidade de Munique, na Alemanha, teve seus voos suspensos após avistamentos de drones, informou a polícia à AFP na madrugada desta sexta-feira (3), no mais recente de uma série de incidentes semelhantes que afetaram o tráfego aéreo na Europa.

Segundo o aeroporto, 17 voos que partiriam de Munique foram cancelados durante a noite, o que afetou quase 3.000 passageiros. Outros 15 aviões, com pouso previsto, foram desviados para outras cidades.

A polícia não informou quando as operações serão retomadas. Os passageiros afetados em Munique receberam alimentação e assistência, segundo o comunicado.

Várias pessoas avistaram drones em torno do aeroporto por volta das 19h30 GMT (16h30 em Brasília) desta quinta-feira e minutos mais tarde, o que levou ao fechamento das duas pistas por uma hora, segundo um porta-voz da polícia.

Autoridades alemãs iniciaram uma busca para identificar a origem dos dispositivos. Helicópteros da polícia foram mobilizados, mas "não há informações sobre o tipo e o número de drones", disse o porta-voz.

O incidente aconteceu antes do último fim de semana da Oktoberfest, que atrai centenas de milhares de pessoas diariamente a Munique.

A Alemanha está em alerta máximo devido à ameaça de drones. Outros países da Europa, como Polônia e Dinamarca, responsabilizaram a Rússia por incursões recentes em seu espaço aéreo.

Autoridades alemãs alertaram para a ameaça crescente desses dispositivos, e afirmaram que um enxame deles sobrevoou na semana passada o país, incluindo instalações militares e industriais.

