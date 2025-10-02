Assine
Peru deporta argentino suspeito de triplo feminicídio em Buenos Aires

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 22:11

Um argentino acusado de ser cúmplice de um peruano conhecido como Pequeño J, apontado como mentor de um triplo feminicídio ocorrido na semana passada em Buenos Aires, foi deportado nesta quinta-feira (2) do Peru, informou a polícia local.

Com algemas nos pés e nas mãos, vestindo macacão laranja e colete à prova de balas, Matías Ozorio, 28 anos, foi entregue a autoridades argentinas no aeroporto de Lima.

"A polícia concretizou hoje a expulsão do país e a entrega às autoridades argentinas do foragido internacional Matías Agustín Ozorio", indicou a corporação em comunicado.

Ozorio era alvo de um alerta vermelho da Interpol, acusado de ser cúmplice do suposto autor intelectual da tortura e do assassinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) e Lara Gutiérrez (15) na semana passada, em Buenos Aires.

O crime foi transmitido ao vivo em redes sociais para um grupo fechado de 45 pessoas, revelou o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, que qualificou o ato como uma execução “exemplar”, ligada a um suposto roubo de drogas. A expulsão foi imediata porque Ozorio havia entrado irregularmente no Peru, disse à AFP uma fonte da polícia migratória.

Ozorio e o peruano Tony Janzen Valverde, conhecido como Pequeño J, de 20 anos, foram presos na terça-feira, em Lima. Com essas detenções, já são nove os presos pelo caso.

Valverde segue sob custódia policial e deverá enfrentar um processo de extradição que pode durar entre 30 e 60 dias, segundo a polícia.

cm/dga/lm/lb

