Senadora democrata critica ajuda dos EUA à Argentina durante fechamento do governo

O presidente Donald Trump fechou o governo dos Estados Unidos, mas se empenha em ajudar financeiramente a Argentina, criticou nesta quinta-feira (2) a senadora democrata Elizabeth Warren, referindo-se ao bloqueio do orçamento no Congresso devido a um impasse entre republicanos e democratas.

Warren enviou uma carta de protesto à Casa Branca, juntamente com um grupo de membros do seu partido. "Donald Trump fechou o governo, ferindo o povo americano. Mas está aberto para a Argentina e seus ricos investidores de fundos", publicou ela no X.

Warren referia-se ao secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que anunciou hoje uma reunião nos próximos dias com o ministro da Economia argentino sobre a ajuda financeira requerida pelo governo de Javier Milei. A Argentina conta, a princípio, com uma ajuda de até US$ 20 bilhões (R$ 107 bilhões), anunciada pelo Tesouro no mês passado.

A senadora promoveu junto com o democrata Chuck Schumer, líder da bancada minoritária no Senado, uma carta enviada a Trump.

"Escrevemos com profunda preocupação sobre seu plano de enviar para a Argentina um resgate de US$ 20 bilhões, financiado pelos contribuintes americanos, dias após esse país tomar medidas para prejudicar os agricultores americanos", escreveram os senadores.

"Na semana passada, a Argentina anunciou seu plano de suspender os impostos sobre a exportação de soja, deixando, efetivamente, os produtores de soja americanos fora do mercado internacional", destaca o texto.

"Apesar da decisão argentina, o senhor, aparentemente, ainda avança com o resgate para o país. Os produtores de soja americanos [...] merecem algo melhor."

Os Estados Unidos pediram à Argentina que não suspenda os impostos sobre a exportação de soja, como parte da negociação financeira bilateral. Trump anunciou também que vai conversar com o presidente Xi Jinping para que Pequim aumente as compras de soja americana.

Democratas e republicanos se acusam mutuamente pelo fechamento parcial do governo americano, em vigor desde ontem.

