Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo cai para seu nível mais baixo em 5 meses

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 19:06

compartilhe

SIGA

As cotações do petróleo continuaram sua queda nesta quinta-feira (2), para seu nível mais baixo em cinco anos, devido à expectativa de um novo aumento de produção da Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu 1,90%, para 64,11 dólares, seu nível mais baixo desde o início de maio.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em novembro, recuou 2,10%, para 60,48 dólares.

Esta quarta queda consecutiva nos preços da commodity acontece às vésperas da reunião entre Arábia Saudita, Rússia e outros seis membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), marcada para domingo.

O mercado prevê que esses países acordem um aumento de produção de 137 mil barris diários em novembro, assim como foi decidido para o mês de outubro.

Diversos veículos de comunicação, no entanto, informaram que o aumento poderia ser de 500 mil barris diários. O cartel negou no X essas informações.

Os investidores se mantêm alertas porque "o grupo já surpreendeu os mercados com aumentos de produção nos últimos tempos", explicou Barbara Lambrecht, analista do Commerzbank.

pml-tmc/apz/dga/dg/rpr/am

Tópicos relacionados:

energia mercado opep- petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay