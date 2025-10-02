Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 18:08

compartilhe

SIGA

A Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, anunciou nesta quinta-feira (2) o rompimento de relações diplomáticas com a Nicarágua, acusada de reconhecer uma "soberania" russa sobre cinco regiões ucranianas ocupadas por Moscou.

"A Ucrânia rompeu oficialmente relações diplomáticas com a República da Nicarágua", escreveu o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, na rede social X.

"Esta decisão foi tomada em resposta ao reconhecimento por parte da Nicarágua da 'soberania' russa sobre os territórios ucranianos ocupados temporariamente nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia", explicou.

Principal aliado da Rússia e da China na América Central, a Nicarágua assinou em setembro acordos comerciais com essas cinco regiões.

Os acordos, que preveem a exportação de alimentos e produtos agropecuários, foram firmados em Moscou por Laureano Ortega Murillo, filho dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do presidente russo Vladimir Putin.

Em sua publicação no X, o chanceler ucraniano afirmou que a decisão nicaraguense representava uma "tentativa deliberada de minar a soberania e a integridade territorial" da ex-república soviética.

Ele também denunciou uma "grave violação da Constituição da Ucrânia, da Carta das Nações Unidas e das normas e princípios fundamentais do direito internacional".

"A Nicarágua se tornou cúmplice do crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia", acrescentou Sybiha.

O Exército russo ocupa atualmente cerca de 20% do território ucraniano, e Moscou reivindica sua soberania sobre as cinco regiões mencionadas.

bur-sag/dga/lm/rpr

Tópicos relacionados:

diplomacia nicaragua politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay