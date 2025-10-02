Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Os Estados Unidos enfrentam um "conflito armado" com os cartéis do tráfico de drogas, declarou o presidente Donald Trump em uma carta enviada pelo Pentágono ao Congresso para justificar legalmente as recentes operações de Washington na costa da Venezuela.

A carta, obtida pela AFP de uma fonte parlamentar sob anonimato, foi divulgada após o envio de vários navios de guerra ao mar do Caribe, no fim de agosto, e da destruição de quatro lanchas supostamente pertencentes a narcotraficantes, segundo Trump, em uma operação que deixou ao menos 17 mortos.

A Constituição americana estabelece que apenas o Congresso pode declarar guerra, e essa declaração oficial pode ter como objetivo, para a administração Trump, fundamentar juridicamente as operações realizadas no Caribe.

Ao longo das últimas décadas, os cartéis envolvidos no narcotráfico tornaram-se "mais armados, melhor organizados e violentos" e "causam direta e ilegalmente a morte de dezenas de milhares de cidadãos americanos a cada ano", afirma o Pentágono na carta, inicialmente revelada pelo jornal The New York Times.

"Em resposta, com base no efeito acumulado desses atos hostis contra cidadãos e interesses dos Estados Unidos e de países aliados, o presidente determinou que os Estados Unidos estão envolvidos em um conflito armado não internacional com essas organizações terroristas designadas", continua o memorando.

Assim, "o presidente ordenou ao Ministério da Guerra que conduza operações contra elas de acordo com o direito dos conflitos armados", acrescenta o Pentágono, que conclui dizendo "apreciar o apoio do Congresso a essas ações".

Washington acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e seu governo de chefiar uma vasta rede de tráfico de drogas para os Estados Unidos.

Caracas rejeita categoricamente essas acusações e, em resposta ao que considera uma "ameaça militar", mobilizou reservistas e milícias, além de realizar exercícios militares.

O ministro da Defesa venezuelano também denunciou, nesta quinta-feira (2), o sobrevoo de cinco aviões de combate americanos próximo à costa do país.

