Ainda sonhando com título, Verstappen busca 3ª vitória seguida em Singapura

Depois de duas vitórias consecutivas, em Monza e Baku, o holandês Max Verstappen quer continuar sua ascensão no Mundial de Fórmula 1 no Grande Prêmio de Singapura, que será disputado neste final de semana.

O objetivo do tetracampeão holandês é claro: chegar ao final da temporada vivo na briga pelo título, algo impensável há algumas semanas.

Apesar desse ressurgimento, Verstappen continua longe da ponta da classificação. Com 255 pontos, o piloto da Red Bull é o terceiro colocado, atrás do australiano Oscar Piastri (324 pontos) e do britânico Lando Norris (299), ambos da McLaren.

Mas o domínio do holandês nas últimas duas etapas levantou o suspense no padoque: Verstappen ainda está a tempo de superar a desvantagem e almejar o que seria seu quinto título mundial consecutivo?

"Basicamente, preciso que tudo seja perfeito para mim e que a sorte me acompanhe um pouco", reconheceu o piloto sobre suas chances.

Com base em seu histórico, seu potencial é inquestionável. Além de seus quatro títulos mundiais, 'Mad Max' tem 67 vitórias na carreira, o que mostra sua solidez quando o carro da Red Bull rende bem, o que parece ser o caso atualmente.

No entanto, seu retrospecto no GP de Singapura não é animador: em oito participações, nunca venceu e só subiu ao pódio três vezes (2º em 2018, 3º em 2019 e 2º em 2024).

- "Calor insuportável" -

O circuito de rua de Marina Bay oferece condições únicas, tanto no traçado como na combinação de calor e umidade, ao longo de 62 voltas que exigem quase duas horas de corrida e nas quais os pilotos são submetidos a um altíssimo grau de exigência física.

Mas apesar dos últimos resultados ruins em Singapura, o clima na Red Bull é de otimismo.

"A esperança renasceu. Baku mostrou que a vitória em Monza não foi por acaso", comemorou o assessor da equipe austríaca, Helmut Marko.

A sessão de classificação que vai determinar o grid de largada será especialmente importante neste fim de semana, mas nesse ponto Verstappen também correspondeu nas duas etapas anteriores, já que conseguiu a pole position tanto na Itália como no Azerbaijão.

Em 2023, Singapura foi a única corrida da temporada que a Red Bull não venceu e a única em que Verstappen não foi ao pódio.

"O calor é sempre insuportável aqui, nosso carro parece não gostar muito", declarou Marko em entrevista à TV austríaca.

O acidente de Piastri e o discreto sétimo lugar de Norris no GP do Azerbaijão obrigam a McLaren a somar 13 pontos em Singapura para garantir o título de construtores pelo segundo ano consecutivo.

Mas a emoção aumentou na luta pelo título de pilotos, e a equipe inglesa está cautelosa.

- Sete etapas para o final -

O diretor-executivo da McLaren, Zak Brown, admitiu que Verstappen está se tornando "um elemento perturbador" no que parecia um duelo exclusivo entre Piastri e Norris.

"É preciso ter cuidado Max", declarou Brown. "Temos que continuar como temos feito. O campeonato de construtores é algo muito bom, tomara que possamos conquistá-lo já em Singapura", ressaltou.

A tradicional escuderia reitera que não irá interferir entre seus pilotos na disputa pelo título.

"Gostaríamos de tirá-lo [Verstappen] dessa briga. E então deixar o melhor vencer. Se possível, não queremos ter nenhum papel nisso, apenas preparar Lando e Oscar para competir pelo campeonato até Abu Dhabi", observou o diretor, referindo-se à última etapa da temporada, marcada para o dia 7 de dezembro.

Incluindo a corrida de Singapura deste fim de semana, restam sete Grandes Prêmios de fortes emoções para os fãs de velocidade.

-- Programação do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (horário de Brasília):

. Sexta-feira:

06h30-07h30: Treino livre 1

10h00-11h00: Treino livre 2

. Sábado:

06h30-07h30: Treino livre 3

10h00- 11h00: Classificação

. Domingo:

09h00: Corrida (62 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

. Campeonato de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 324 pts

2. Lando Norris (GBR) 299

3. Max Verstappen (HOL) 255

4. George Russell (GBR) 212

5. Charles Leclerc (MON) 165

6. Lewis Hamilton (GBR) 121

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 78

8. Alexander Albon (TAI) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (ALE) 37

11. Lance Stroll (CAN) 32

12. Carlos Sainz (ESP) 31

13. Liam Lawson (NZL) 30

14. Fernando Alonso (ESP) 30

15. Esteban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JAP) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 16

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 623 pts

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams-Mercedes 101

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 62

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

