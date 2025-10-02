Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Musk se junta a campanhas nas redes sociais contra a Netflix

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 15:00

compartilhe

SIGA

O proprietário da Tesla e de várias outras empresas, Elon Musk, se somou à campanha iniciada pela conta conservadora Libs of Tiktok contra a Netflix por suas políticas de diversidade e instou aos usuários do serviço de streaming a cancelarem suas assinaturas.

O alvo da campanha é a série 'Dead End: Paranormal Park', cujo criador, Hamish Steele, foi acusado de fazer comentários supostamente desrespeitosos sobre Charlie Kirk, ativista ultraconservador e próximo de Donald Trump, assassinado em 10 de setembro.

As ações da Netflix caíram 2% na quarta-feira, e nesta quinta-feira (2) foi registrada outra queda de 2% em Wall Street.

"Cancelem a Netflix!", escreveu Musk em uma publicação na rede social X, citando uma publicação da Libs of TikTok.

Esta publicação incluía capturas de tela de um relatório da Netflix que comemorava o aumento do número de diretores e atores protagonistas não brancos em seus programas.

Em um post anterior, Musk instou aos seus seguidores a "cancelar a Netflix pelo bem de seus filhos".

Musk, a pessoa mais rica do mundo, tem uma ligação pessoal com a temática trans.

Sua filha mais velha, Vivian Jenna Wilson, se declarou publicamente uma mulher trans em 2022 e mudou legalmente seu nome e identidade de gênero. 

O magnata afirmou que sua filha foi "destruída" pela "ideologia progressista" que lhe foi incutida em uma escola de elite da Califórnia.

arp/iv/bjt/dg/dga/jmo/aa

Tópicos relacionados:

eua internet midia musk netflix

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay