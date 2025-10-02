Musk se junta a campanhas nas redes sociais contra a Netflix

O proprietário da Tesla e de várias outras empresas, Elon Musk, se somou à campanha iniciada pela conta conservadora Libs of Tiktok contra a Netflix por suas políticas de diversidade e instou aos usuários do serviço de streaming a cancelarem suas assinaturas.

O alvo da campanha é a série 'Dead End: Paranormal Park', cujo criador, Hamish Steele, foi acusado de fazer comentários supostamente desrespeitosos sobre Charlie Kirk, ativista ultraconservador e próximo de Donald Trump, assassinado em 10 de setembro.

As ações da Netflix caíram 2% na quarta-feira, e nesta quinta-feira (2) foi registrada outra queda de 2% em Wall Street.

"Cancelem a Netflix!", escreveu Musk em uma publicação na rede social X, citando uma publicação da Libs of TikTok.

Esta publicação incluía capturas de tela de um relatório da Netflix que comemorava o aumento do número de diretores e atores protagonistas não brancos em seus programas.

Em um post anterior, Musk instou aos seus seguidores a "cancelar a Netflix pelo bem de seus filhos".

Musk, a pessoa mais rica do mundo, tem uma ligação pessoal com a temática trans.

Sua filha mais velha, Vivian Jenna Wilson, se declarou publicamente uma mulher trans em 2022 e mudou legalmente seu nome e identidade de gênero.

O magnata afirmou que sua filha foi "destruída" pela "ideologia progressista" que lhe foi incutida em uma escola de elite da Califórnia.

