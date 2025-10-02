Novos protestos são convocados no Marrocos após morte de manifestantes

O recém-criado coletivo de jovens marroquinos GenZ 212 convocou nesta quinta-feira (2) novas manifestações "pacíficas" para exigir melhores serviços de saúde e de educação, no dia seguinte a uma noite de violência que deixou três mortos.

Os protestos foram convocados para entre as 17h e 20h locais em 13 cidades do reino, detalhou o movimento que nasceu na plataforma Discord e cujos fundadores são desconhecidos.

O grupo GenZ 212, que faz referência ao código telefônico do Marrocos, se descreve como um "espaço de debate" sobre "questões que afetam a todos os cidadãos, como a saúde, a educação e a luta contra a corrupção". O coletivo também afirma atuar por "amor à pátria e ao rei" Mohammed VI.

Antes da sexta noite de mobilização, o Gen Z 212 destacou que rejeita "qualquer forma de violência, de vandalismo ou de distúrbio" e pediu aos manifestantes "que respeitem o caráter pacífico" do movimento.

O primeiro-ministro marroquino, Aziz Akhannouch, lamentou a morte de três pessoas durante os incidentes violentos inéditos do dia anterior.

"Infelizmente, registramos a morte de três pessoas" após "os acontecimentos deploráveis dos últimos dois dias", declarou o chefe de governo em sua primeira intervenção desde o início das manifestações.

Os protestos começaram no sábado no sul do país após a morte de oito mulheres grávidas que deram entrada em um hospital público para realizarem cesáreas.

Akhannouch expressou a vontade do governo de "responder às reivindicações sociais" dos jovens e mostrou "sua disposição para dialogar".

Nas manifestações, o GenZ 212 entoa lemas como "Não queremos a Copa do Mundo, a saúde é prioritária" ou "O povo quer saúde e educação".

O reino, que sediará a Copa do Mundo de 2030 junto com Portugal e Espanha, iniciou grandes projetos de infraestrutura como a construção de novos estádios, a ampliação de linhas de trens de alta velocidade e a modernização de vários aeroportos.

kao/fka/hme/vl/sag/mb/dd/am