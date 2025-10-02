Mortes atribuídas ao calor na Espanha aumentaram 87,6% em um ano

Mais de 3.830 mortes registradas na Espanha este ano são atribuíveis ao calor, o que significa um aumento de 87,6% em relação ao ano anterior, anunciou nesta quinta-feira (2) o Ministério da Saúde.

Segundo o Ministério, mais de 65% dessas mortes corresponderam a pessoas com mais de 85 anos e cerca de 96% a pessoas com mais de 65 anos.

Essas estimativas são baseadas em um sistema chamado "MoMo" (Monitorização da Mortalidade), que estuda as variações da mortalidade geral diária observada em relação ao que seria esperado segundo as séries históricas.

Para realizar suas estimativas, baseia-se em diferentes fontes de informação, como os dados do Instituto Nacional de Estatística ou dos registros civis. Igualmente, considera as temperaturas fornecidas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

"Em 2024, o sistema MoMo estimou 2.042 mortes vinculadas ao excesso de calor frente às 3.832 deste verão, o que representa um aumento de 87,6%", explicou o Ministério.

"Embora essas estimativas reflitam o forte impacto do calor na saúde da população, é importante lembrar que não correspondem a diagnósticos clínicos individuais", mas são números calculados com base em modelos estatísticos, "por isso os valores ainda podem ser revisados", advertiu.

A Espanha viveu este ano seu verão mais quente desde que existem registros, com uma temperatura média de 24,2 °C, segundo a Aemet.

O país sofreu uma onda de calor recorde de 16 dias em agosto, que alimentou incêndios florestais que mataram quatro pessoas e destruíram centenas de milhares de hectares de terra.

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas nas ondas de calor, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais intensos e frequentes.

Nove dos dez verões mais quentes na Espanha ocorreram no século XXI, segundo a Aemet.

