Embaixador do Brasil cobra mais ‘integração’ com Portugal
Raimundo Carreiro disse que integração entre os governos beneficiaria brasileiros que vivem em Portugal
compartilheSIGA
Na abertura do II Fórum Futuro da Tributação, em Lisboa, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, declarou que, se os dois países conseguem se sentar para discutir um tema complexo como a tributação internacional, também deveriam avançar em questões práticas que afetam diretamente a imigração.
“Estamos abertos a parcerias para integrar com respeito e autonomia ações que aumentem a eficiência dos dois governos. Confiamos que essa integração avance para os brasileiros que aqui vivem”, afirmou Carreiro.
O recado teve alvo certo: a comunidade brasileira em Portugal. Hoje com mais de 400 mil pessoas, o grupo ainda esbarra em entraves básicos como reconhecimento de diplomas, previdência e acesso a serviços públicos.
Em outra frente, o encontro virou também vitrine para os debates que correm em Brasília. Gilmar Mendes projetou a reforma do imposto de renda e alertou sobre a dependência tecnológica em serviços estratégicos. O decano do STF citou o caso da Lei Magnitsky, aplicada a Alexandre de Moraes, como exemplo dos riscos de sanções externas.
Entre os portugueses, a diretora da autoridade fiscal, Helena Borges, defendeu mais agilidade das administrações para lidar com transformações como a digitalização acelerada da economia e a pressão climática sobre os sistemas tributários.
Já o constitucionalista Vitalino Canas, presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, ressaltou a importância de aproximar a experiência brasileira das regras de tributação europeias, sobretudo nos temas de renda digital e regimes ambientais.