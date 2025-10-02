Assine
Polícia confirma a morte do suspeito do ataque em frente à sinagoga de Manchester

AFP
Repórter
02/10/2025 10:40

A polícia de Manchester confirmou a morte, por disparos das forças de segurança, do suspeito de matar duas pessoas em um ataque em frente a uma sinagoga da cidade na quinta-feira. 

"Três pessoas morreram, incluindo o agressor", indicou, na rede social X, a polícia, que aguardava a intervenção de uma equipe de desativação de explosivos para confirmar se o suspeito estava vivo ou morto, já que carregava "objetos suspeitos".

psr/mb/jc

Busca
