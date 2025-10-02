Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia e Ucrânia trocaram 185 prisioneiros de guerra de cada lado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 10:00

compartilhe

SIGA

Rússia e Ucrânia trocaram 185 prisioneiros de guerra de cada lado, anunciou nesta quinta-feira (2) o Ministério da Defesa russo após várias trocas que continuam, apesar da paralisação das negociações para encerrar o conflito.

O Ministério da Defesa da Rússia indicou no Telegram que a Ucrânia "devolveu 185 militares russos" e acrescentou que também libertou 20 civis como parte da troca. 

As trocas de prisioneiros foram o único resultado concreto dos três ciclos de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia em Istambul. 

Apesar dos esforços de mediação - incluindo as conversas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o mandatário russo, Vladimir Putin - não há perspectiva para o fim do conflito iniciado em fevereiro de 2022. 

bur/rlp/an/mb/dd/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia prisioneiros russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay