Rússia e Ucrânia trocaram 185 prisioneiros de guerra de cada lado, anunciou nesta quinta-feira (2) o Ministério da Defesa russo após várias trocas que continuam, apesar da paralisação das negociações para encerrar o conflito.

O Ministério da Defesa da Rússia indicou no Telegram que a Ucrânia "devolveu 185 militares russos" e acrescentou que também libertou 20 civis como parte da troca.

As trocas de prisioneiros foram o único resultado concreto dos três ciclos de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia em Istambul.

Apesar dos esforços de mediação - incluindo as conversas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o mandatário russo, Vladimir Putin - não há perspectiva para o fim do conflito iniciado em fevereiro de 2022.

bur/rlp/an/mb/dd/fp