Trump se reunirá com chefe de orçamento para promover cortes após 'shutdown'

AFP
AFP
02/10/2025 09:33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir nesta quinta-feira (2) com o diretor do Escritório de Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, para determinar quais agências sofrerão cortes devido à paralisação dos serviços públicos federais, o que chamou de "oportunidade sem precedentes". 

"Hoje me reunirei com Russ Vought (...) para determinar quais das muitas agências democratas, a maioria uma farsa política, devem ser cortadas, e se esses cortes serão temporários ou permanentes", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

