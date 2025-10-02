Assine
Depardieu denuncia reportagem de televisão francesa que acelerou sua queda

02/10/2025 09:13

A Justiça francesa avalia nesta quinta-feira (2) as acusações do ator Gérard Depardieu contra uma reportagem da televisão pública de 2023, que o apresenta realizando comentários obscenos sobre uma criança montando em um pônei. 

A divulgação da reportagem "Gérard Depardieu: a queda do ogro" chegou em um contexto de acusações de agressões sexuais contra essa lenda do cinema de 76 anos, na esteira do movimento #MeToo na França. 

A Justiça o condenou em maio a 18 meses de prisão por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021 e, em setembro, ordenou outro julgamento por estupro. O ator recorreu contra ambas as decisões ao se declarar inocente. 

O julgamento atual se centra em uma sequência de quase um minuto gravada em um haras da Coreia do Norte em 2018. A reportagem mostra comentários obscenos de Depardieu com imagens ao fundo da pequena amazona. 

A defesa do ator denuncia uma manipulação e afirma que ele se referia a uma mulher adulta, que não aparece na tela, e no marco de uma obra de ficção na qual trabalharia junto com o escritor Yann Moix, que o acompanha. 

"A France Télévisions nega qualquer manipulação ou montagem ilegal por parte do Complément d'Enquête", disse à AFP a advogada da rede estatal, Juliette Félix, antes da audiência. 

ng-gd-tjc/pb/dd 

