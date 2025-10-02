Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dois mortos em ataque diante de sinagoga em Manchester

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 08:45

compartilhe

SIGA

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um ataque do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, noroeste da Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (2), informou a polícia.

As forças de segurança atiraram contra o suspeito do ataque, mas não podem confirmar sua morte no momento, acrescentou a polícia, explicando que o homem é suspeito de portar "objetos suspeitos" e que uma equipe especializada em artefatos explosivos está no local.

psr/pb/aa/fp

Tópicos relacionados:

gb policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay