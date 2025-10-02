Assine
Israel afirma que nenhum navio da flotilha de Gaza conseguiu romper o bloqueio

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 08:21

Israel afirmou nesta quinta-feira que nenhum barco da flotilha de ajuda para Gaza conseguiu romper o bloqueio diante do território palestino.

"Nenhum dos iates de provocação do Hamas-Sumud teve sucesso em sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa ou romper o bloqueio naval legal", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado em referência à flotilha Global Sumud, que partiu de Barcelona no início de setembro com quase 45 navios.

O ministério israelense acrescentou que um último barco permanece no mar. "Se ele se aproximar, também será impedido de entrar em uma zona de combate ativa e romper o bloqueio".

