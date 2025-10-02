Assine
Taxa de desemprego na zona do euro sobe para 6,3% em agosto

AFP
AFP
02/10/2025 07:32

A taxa de desemprego na zona do euro registrou leve alta, a 6,3%, em agosto, um décimo a mais que o índice mínimo histórico registrado em julho, anunciou nesta quinta-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat. 

Em termos anuais, o dado permanece no mesmo nível registrado em 2024. 

Para o conjunto da União Europeia, a taxa de desemprego permanece inalterada tanto nos termos mensais como anuais, a 5,9%, que também foi um mínimo histórico.

Entre as três principais economias europeias, a França apresenta a taxa mais elevada (7,5%), contra 3,7% da Alemanha e 6% da Itália. 

Os países com índices de desemprego mais elevados são Espanha (10,3%), Finlândia (9,8%) e Suécia (8,7%). No outro extremo aparecem Eslovênia e Malta, com 2,9%.

