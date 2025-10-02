Assine
Ataque perto de sinagoga em Manchester deixa quatro feridos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 07:27

Quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque com faca do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, norte da Inglaterra, informou a polícia.

Os serviços de emergência chegaram ao local às 9h41 (5h41 de Brasília) e atenderam "quatro pessoas com ferimentos causados tanto pelo veículo como pelas facadas", informou a polícia na rede social X. 

A polícia informou que atirou contra o suspeito, mas não revelou se ele sobreviveu. O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, declarou à BBC que o "perigo imediato parece ter passado".

