Brasil perde para o Marrocos e se complica no Mundial Sub-20; Argentina vai às oitavas

O Brasil perdeu para o Marrocos por 2 a 0 nesta quarta-feira (1º) pela segunda rodada do Mundial Sub-20 e se complicou em sua luta pela classificação para as oitavas, enquanto a seleção marroquina garantiu sua vaga assim como a Argentina, com uma goleada de 4 a 1 sobre a Austrália.

Um chute na área do atacante Othmane Maamma aos 60 minutos e um disparo à queima-roupa de Yassir Zabiri aos 76 asseguraram aos africanos (agora com 6 pontos) o triunfo e uma vaga no Grupo C, que também conta com México e Espanha.

O Brasil descontou com um pênalti convertido pelo zagueiro Iago já nos acréscimos (90'+2), após uma revisão no VAR.

Agora, a seleção canarinho, que tem apenas um ponto, precisa vencer a Espanha (1) na última rodadaa e torcer para que o México (2) não derrote o Marrocos para tentar garantir o segundo lugar. Caso contrário, precisa vencer e torcer para ser um dos quatro melhores terceiros colocados na fase de grupos.

A Argentina também garantiu sua vaga no Grupo D com uma vitória por 4 a 1 sobre a Austrália.

O atacante Alejo Sarco voltou a balançar as redes cedo, marcando o primeiro gol da Argentina logo aos 3 minutos. O zagueiro Tomás Pérez ampliou aos 45 minutos. Ian Subiabre e Santino Andino marcaram nos últimos instantes (90'+3 e 90'+5).

Daniel Bennie marcou o único gol da Austrália aos 69 minutos, nesta partida que foi disputada no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 120 km de Santiago.

Com seis pontos e a vaga nas oitavas de final garantida, a Argentina lidera o Grupo D após duas partidas. Em seguida, vem a Itália, com quatro pontos, Cuba, com um, e a Austrália, que ainda não pontuou.

- Mora brilha pelo México -

Gilberto Mora confirmou seu status de promessa mexicana com dois gols no empate (2 a 2) com a Espanha, em Santiago.

Mora, de apenas 16 anos, marcou seu primeiro gol aos 32 minutos, após uma ótima assistência de calcanhar de Alexei Domínguez, que o deixou cara a cara com o goleiro.

Mas um chute forte do espanhol Pablo García da entrada da área aos 42 minutos e um pênalti convertido por Iker Bravo aos 80 complicaram as coisas para 'El Tri'.

No entanto, um chute de Mora, joia do Tijuana, deu aos mexicanos a tranquilidade final.

"Vou dar tudo de mim para realizar meus sonhos (...) Tento aproveitar cada momento", disse o meio-campista mexicano, eleito o melhor em campo.

Mora "é um jogador que vale a pena destacar. Temos que deixá-lo tranquilo e, com sorte, todos nós poderemos desfrutar de um jogador como ele", disse o técnico espanhol, Francisco "Paco" Gallardo.

- Cuba e Itália empatam -

A seleção italiana, por sua vez, deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 em Valparaíso.

Uma vitória contra um adversário teoricamente muito inferior praticamente garantiria a classificação para as oitavas de final do Grupo D.

A 'Azzurra', vice-campeã do Mundial de 2023, disputado na Argentina, marcou por meio de Andrea Natali aos 14 minutos e Jamal Iddrissou aos 31. Este último foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo.

Cuba empatou com dois pênaltis cobrados por Michael Camejo, aos 70 e 87 minutos, garantindo assim seu primeiro ponto no torneio.

axl/raa/cl/aam