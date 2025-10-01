Zverev, Shelton e Musetti são destaques do Aberto de Acapulco de 2026

O alemão Alexander Zverev, o americano Ben Shelton e o italiano Lorenzo Musetti, membros do top 10 do tênis mundial, serão as atrações principais do Aberto do México de 2026, que será disputado no resort de Acapulco de 23 a 28 de fevereiro.

"Teremos um elenco de alto nível liderado por Alexander Zverev, campeão do torneio em 2021", disse o diretor da competição, Álvaro Falla, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (1º).

Zverev, de 28 anos e 3º colocado do ranking mundial, venceu o Aberto de Munique em abril.

"Também teremos Ben Shelton, que está jogando um ótimo tênis e é um jogador com um estilo muito explosivo", disse José Antonio Fernández, outro dos organizadores.

Aos 22 anos, Shelton está em sexto lugar no ranking mundial e conquistou o título do Masters 1000 do Canadá este ano.

O terceiro tenista top 10 anunciado para o torneio é o italiano Lorenzo Musetti, de 23 anos, nono colocado no ranking da ATP.

O Aberto do México também contará com dois jogadores do top 20: o norueguês Casper Ruud (12º) e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (20º).

Também foram anunciados o italiano Flavio Cobolli (23º), o búlgaro Grigor Dimitrov (27º), campeão de Acapulco em 2014, e o americano Frances Tiafoe (28º).

O Aberto do México é um torneio ATP 500 com premiação de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,3 milhões na cotação atual).

De acordo com dados oficiais, a rede hoteleira de Acapulco, sede do torneio, continua sua reabilitação após a passagem dos furacões Otis em 2023 e John em 2025.

Foram reformados 16.156 quartos, representando 82% da capacidade dos 208 hotéis de Acapulco.

str/cl/aam