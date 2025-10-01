PSG vence Barcelona (2-1) com gol no fim de Gonçalo Ramos

Com um gol no fim do tempo regulamentar, o Paris Saint-Germain venceu na visita ao Barcelona (2-1) em Montjuic nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O Barça, mais incisivo no início da partida, abriu o placar com um gol de Ferran Torres (19'), mas Senny Mayulu empatou antes do intervalo (38'). O português Gonçalo Ramos (90') garantiu a vitória para o time francês nos instantes finais.

Com esta vitória, o PSG, atual campeão, se junta ao grupo na liderança da tabela com seis pontos, enquanto o time catalão cai para a décima sexta posição, com três pontos.

Fiéis aos seus estilos de jogo, as duas equipes travaram uma batalha acirrada pela posse de bola, que no início ficou mais com o time catalão.

Antes de marcar, Torres (14') deu o primeiro aviso após um passe preciso de Lamine Yamal com a parte externa do pé. O valenciano superou o goleiro Lucas Chevalier em um mano a mano, mas seu chute com pouco ângulo foi defendido pelo ucraniano Illya Zabarnyi em cima da linha do gol.

Cinco minutos depois, Torres (19') confirmou o domínio do Barça em um momento em que o time parisiense parecia estar sem ideias para o ataque.

O português Vitinha errou um passe que foi parar no pé de Yamal. O craque da seleção espanhola tocou a bola para Pedri, que deu um passe para Marcus Rashford. Sem pensar duas vezes, o inglês deu a assistência para Torres superar Chevalier com um chute de primeira.

A partir desse momento, o Barça perdeu o ritmo e começou a ter dificuldades até que Nuno Mendes fez uma excelente jogada individual pela esquerda e deixou para Mayulu, que se antecipou ao goleiro polonês Wojciech Szczesny, e marcou o gol de empate (38'). O jogador português, que nesta quarta-feira teve a tarefa de parar Lamine Yamal, saiu do seu próprio campo e passou por vários adversários antes de passar para o companheiro de equipe.

Apesar dos esforços de Yamal na lateral direita e da distribuição de jogadas de Pedri, o Barça não conseguiu transformar esses lampejos em gols.

- "Muita Champions pela frente" -

Após o intervalo, as duas equipes alternaram oportunidades, mas a mais clara no início foi de Dani Olmo, que chutou sem goleiro, mas Achraf Hakimi desviou a bola que ia para o fundo da rede.

Na reta final, um erro dos catalães na saída de bola lhes deu um susto. A bola parou nos pés do sul-coreano Lee Kang-in, que acertou a trave com uma bomba de pé esquerdo.

Mas Hakimi encontrou o caminho do gol da vitória após se livrar da marcação e cruzou por entre a defesa 'blaugrana' e encontrou Gonçalo Ramos. O português finalizou e Wojciech Szczesny não conseguiu impedir o gol da vitória parisiense.

"Muito decepcionado. Se você sofre um gol no último minuto e perde em casa...", lamentou o holandês Frenkie de Jong em entrevista à Movistar+.

"Eles (PSG) foram melhores na parte final, no segundo tempo. Começamos o jogo melhor, mas eles foram melhores no segundo tempo", reconheceu o meio-campista, mas destacou, com otimismo, que "ainda tem muita Champions pela frente".

