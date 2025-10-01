Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 18:38

compartilhe

Siga no

Apesar dos dois gols do artilheiro norueguês Erling Haaland, o Monaco conseguiu um honroso empate em 2 a 2 com o Manchester City nesta quarta-feira (1º), no estádio Louis II, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time do Principado, que em nenhum momento jogou a toalha, conquista seu primeiro ponto nesta Champions, enquanto o City soma quatro.

Depois do gol inicial de Haaland (15'), que tocou a bola por cima do goleiro, os monegascos empataram três minutos depois com um belo chute no ângulo de Jordan Teze (18').

Os 'Citizens' retomaram a vantagem novamente com seu camisa 9 pouco antes do intervalo (44'), dessa vez de cabeça. Foi o 52º gol de Haaland em 50 jogos na Champions League.

Mas nos minutos finais, Bernardo Silva cometeu falta dentro da área e o zagueiro inglês Eric Dier (89') decretou o empate do Monaco cobrando pênalti.

stt/cto/pm/dr/cb/aam

Tópicos relacionados:

campeones eng fbl fra liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay