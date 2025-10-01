Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 18:27

compartilhe

Siga no

O Borussia Dortmund selou sua primeira vitória na Liga dos Campeões ao golear o Athletic Bilbao por 4 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Signal Iduna Park.

O time alemão construiu o resultado com gols de Daniel Svensson (28'), Carney Chukwuemeka (50'), Serhou Guirassy (82') e Julian Brandt (90'+1), enquanto o Athletic descontou com Gorka Guruzeta (61').

Os espanhóis, que não puderam contar com o atacante Nico Williams, lesionado, somam sua segunda derrota nesta Champions e ocupam a 34ª colocação entre as 36 equipes da fase de liga.

Na primeira rodada, o Dortmund empatou com a Juventus por 4 a 4 em um jogo eletrizante em Turim e, com a vitória em casa, ocupa a sétima posição na tabela com 4 pontos.

O próximo compromisso dos alemães pela Champions será contra o Copenhagen, na Dinamarca, no dia 21 de outubro. Por sua vez, o Athletic vai enfrentar em casa o Qarabag, do Azerbaijão, no dia 22.

pm/dr/cb/aam

Tópicos relacionados:

campeones esp fbl ger liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay