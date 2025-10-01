Assine
Internacional

Villarreal arranca empate no fim contra Juventus (2-2) na Champions

01/10/2025 18:24

O Villarreal empatou em casa por 2 a 2 com a Juventus nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, graças a uma cabeçada de Renato Veiga após um escanteio. 

Com este gol aos 89 minutos, o jogador português estragou a noite para sua ex-equipe, que tinha a vitória nas mãos. 

Um golaço de bicicleta de Federico Gatti aos 49 minutos e um contra-ataque concluído de pé esquerdo pelo português Francisco Conceição aos 56 minutos permitiram à 'Juve' virar provisoriamente uma partida em que o 'Submarino Amarelo' havia aberto o placar aos 18 minutos por meio do georgiano Georges Mikautadze, que aproveitou um ótimo passe do marfinense Nicolas Pepe. 

A outra má notícia para a Juventus foi a lesão do colombiano Juan Cabal, jogador que garantiu um ponto à equipe de Turim no fim de semana contra a Atalanta, mas que desta vez ficou apenas os primeiros 16 minutos em campo, até ser substituído pelo português João Mário. 

Na classificação, a 'Juve', que havia empatado em 4 a 4 na estreia contra o Borussia Dortmund, agora tem dois pontos, enquanto o Villarreal, derrotado por 1 a 0 em Londres pelo Tottenham na primeira partida, conquista o seu primeiro.

Para o time de Turim, este é o quarto empate consecutivo, considerando todas as competições, enquanto o 'Submarino Amarelo' encerra uma sequência de três vitórias consecutivas, que os levou ao terceiro lugar no Campeonato Espanhol. 

A partida desta quarta-feira marcou o reencontro entre Villarreal e Juventus, após os espanhóis vencerem nas oitavas de final deste torneio na temporada 2020-2021. 

Poucas horas antes desta partida, foi anunciado que o atacante israelense Manor Solomon, do Villarreal, estaria ausente devido à celebração do feriado religioso judaico, o Yom Kippur.

Tópicos relacionados:

campeones esp fbl ita liga

overflay