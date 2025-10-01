Jonathan Anderson reinventa clássicos da Dior em sua primeira coleção feminina em Paris

O estilista Jonathan Anderson, 41, apresentou nesta quarta-feira (1º), em Paris, sua primeira coleção feminina para a Dior, em um desfile no qual combinou sua visão vanguardista com os clássicos da grife francesa.

Após apresentar sua primeira coleção masculina, em junho, o primeiro desfile de Anderson para as mulheres era um dos eventos mais aguardados da edição primavera/verão 2026 da Semana de Moda de Paris, juntamente com a estreia de Matthieu Blazy na Chanel.

Realizado no Jardim das Tulherias, centro de Paris, o desfile começou com uma projeção - em uma pirâmide invertida gigante, como a do Louvre - de imagens de arquivo da marca, fundada por Christian Dior em 1946.

Grandes laços pretos e rendas brancas delicadas, característicos da grife, alternaram-se com blusas jeans, também com laços. Minissaias cargo apareceram ao lado de vestidos bufantes, como trajes do século XVIII.

"Com sua modernidade incrível, energia jovial e elegância fácil, a coleção reinventou os códigos mais icônicos da Dior através da lente singular de Anderson", comentou Simon Longland, diretor de compras de moda da loja de departamentos londrina Harrods.

Capas de estilo romântico foram combinadas com jeans. Tampouco faltaram vestidos curtos drapeados. Para a revista Vogue, Anderson apresentou "uma nova Dior ousada".

Em abril, ele foi escolhido para assumir as coleções masculinas da marca. Semanas depois, passou à frente também da linha feminina, substituindo Maria Grazia Chiuri. Dessa forma, Anderson tornou-se o primeiro estilista a assumir o controle total da direção artística da marca (incluindo a alta-costura) desde a sua fundação.

Apaixonado pela arte contemporânea, Anderson, um norte-irlandês, foi responsável artístico por 11 anos da marca espanhola centenária Loewe, que ele rejuvenesceu profundamente.

- 'Reprogramar a Dior' -

Formado na Escola de Moda de Londres, Anderson começou sua carreira no departamento de marketing da Prada. Em 2008, criou sua própria marca, JW Anderson.

Na Loewe, o norte-irlandês construiu uma reputação como criador de cortes impecáveis, com uso generoso de materiais nobres, como couro e metal.

Para a sua primeira coleção masculina, Anderson aplicou a fórmula com que deu novo fôlego à marca espanhola: o cuidado no manuseio dos materiais, mas ousado no conceito, disposto a provocar admiradores e especialistas. Declarou, na ocasião, que sua intenção era "decifrar e reprogramar a Dior", em vez de revolucionar a sua imagem.

O estilista, que estudou artes dramáticas nos Estados Unidos, tem forte ligação com o mundo do cinema e fez várias colaborações com o diretor italiano Luca Guadagnino.

Na plateia do desfile de hoje estavam astros como Mikey Madison, Johnny Depp, Jenna Ortega, Anya Taylor-Joy e a cantora Rosalia.

