Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Newcastle goleia na visita ao Union Saint-Gilloise (4-0) na Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 17:59

compartilhe

Siga no

O Newcastle goleou o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, por 4 a 0 fora de casa nesta quarta-feira (1º) e conquistou seus primeiros pontos na Liga dos Campeões. 

Aos 17 minutos, Nick Woltemade desviou um chute de Sandro Tonali e abriu o placar para o time inglês em Bruxelas, antes de Anthony Gordon converter dois pênaltis (43' e 64'), em uma noite tranquila para os jogadores comandados pelo técnico Eddie Howe. 

O ponta-esquerda Harvey Barnes saiu do banco para marcar o quarto gol e fechar o placar em um contra-ataque a 10 minutos do fim da partida (80'). 

O resultado representa uma reação do Newcastle após a derrota dolorosa sofrida nos acréscimos diante do Arsenal na Premier League no domingo (2-1) e na estreia na Champions contra o Barcelona, há duas semanas, também em casa. 

"Estas competições são tão disputadas e as exigências são tão grandes que, se começarmos devagar, podemos ter muito trabalho depois", disse o técnico do Newcastle. 

"Portanto, certamente saio daqui com um pensamento muito mais positivo e estou ansioso para o próximo jogo". 

As duas contratações de verão mais caras do Newcastle, Woltemade e Anthony Elanga, foram titulares ao lado de Gordon pela primeira vez, com o clube buscando superar a amarga transferência de Alexander Isak para o Liverpool.

O Union, que havia vencido o PSV Eindhoven por 3 a 1 em sua estreia na Liga dos Campeões no mês passado, viu sua sequência invicta de 10 jogos em todas as competições chegar ao fim.

mw/jc/aam/cb

Tópicos relacionados:

bel c1 eng eur fbl newcastle unionsg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay