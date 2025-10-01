Semana do Urso Gordo coroa seu vencedor no Alasca

A competição de animais mais aguardada dos Estados Unidos chegou ao fim com o triunfo de Chunk, coroado vencedor da Semana do Urso Gordo deste ano.

Chunk devorou milhares de quilos de salmão no Parque Nacional de Katmai, no Alasca, e foi eleito como o urso mais gordo do popular concurso, que destaca a preparação desses mamíferos para os meses de hibernação.

O urso, que não fazia ideia de que estava competindo, derrotou um grande concorrente, a bicampeã Grazer, negando a ela a oportunidade de conquistar o terceiro título consecutivo, um feito inédito do qual ela também não tinha consciência.

Centenas de milhares de pessoas de todo o mundo votaram no concurso depois de comparar o antes e o depois dos animais, fotografados pelas câmeras dispostas no parque pelos organizadores.

O certame começou em 2014 com o objetivo de chamar a atenção para os ursos-pardos e seu hábitat no Alasca, assim como para os riscos que enfrentam devido à atividade humana.

Cerca de 2.000 ursos do parque começam a engordar no final do verão e início do outono boreal, graças a uma dieta de até 45 quilos de salmão por dia em preparação para cinco meses de hibernação.

Nesse período de sono profundo, os animais raramente acordam para comer, beber ou fazer suas necessidades, e na primavera ressurgem famintos e muito mais magros.

