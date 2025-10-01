Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vice-presidente dos EUA acusa democratas de exigências 'ridículas' para acabar com paralisação do governo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 14:54

compartilhe

Siga no

O vice-presidente americano, JD Vance, acusou nesta quarta-feira (1º) seus rivais democratas de fazerem exigências "ridículas" aos republicanos para encerrar a paralisação do governo.

"Eles nos disseram que tirariam o governo da paralisação orçamentária, mas somente se gastássemos bilhões de dólares em assistência médica para imigrantes irregulares", disse em uma rara aparição na sala de imprensa da Casa Branca.

"É uma proposta ridícula", acrescentou Vance, que ocupa a presidência do Senado e cujo voto é decisivo em caso de empate na Câmara. 

Segundo o vice-presidente, que explicou a repórteres que está em contato com senadores de ambos os partidos, "os democratas já estão percebendo, em particular, a irracionalidade de sua postura".

dk/jz/mar/aa

Tópicos relacionados:

eua financas governo politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay