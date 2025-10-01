Centenas de migrantes vão à Cidade do México exigir sua regularização

Uma caravana com cerca de 1.500 migrantes de diversas nacionalidades partiu, nesta quarta-feira (1º), do sul do México rumo à capital do país para exigir documentos que lhes permitam regularizar sua situação.

Com uma rígida política migratória nos Estados Unidos por parte do governo de Donald Trump, muitas pessoas decidiram permanecer no México e outras, voltar para seus países.

Os migrantes partiram durante a madrugada da cidade de Tapachula, na fronteira com a Guatemala. Eles levavam um cartaz com a legenda "Com papéis podemos aportar mais ao México. Papéis, não perseguição", em referência aos documentos migratórios.

Os migrantes caminharam depois pela estrada, acompanhados de perto por agentes da migração mexicana.

"Decidimos ir para cima [para a Cidade do México] para melhorar um pouquinho. Não pagam bem; eu estava trabalhando com outro cubano e me pagavam 120 pesos [R$ 34,5] por dia", disse à AFP Jorge Luis Rivera, de 56 anos, originário da ilha caribenha.

Rivera assinalou que seu propósito não é mais ir aos Estados Unidos, mas fazer "a vida no México". "Que nos recebam e nos ajudem a ter a residência para ficarmos aqui", acrescentou.

Também migrante cubana, Rebeca García, de 26 anos, concordou.

"Não nos dão papéis, não nos dão legalidade e não temos trabalho", protestou.

O México se tornou o destino de centenas de migrantes depois que o presidente Donald Trump endureceu a política migratória nos Estados Unidos após voltar à Casa Branca.

O Departamento de Segurança Nacional (DHS) dos EUA anunciou, no fim de setembro, que mais de dois milhões de migrantes irregulares deixaram o país, forçadamente ou por vontade própria, desde que Trump assumiu o poder, no fim de janeiro.

bur-yug/db/mvv/aa