Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 13:25

compartilhe

Siga no

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (1º), que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central), a quem o presidente Donald Trump tenta destituir, pode permanecer em seu cargo por enquanto. 

A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato. 

O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. 

Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. 

A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso. 

O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros. 

Os mandatos dos diretores são deliberadamente longos (14 anos). No caso de Cook, até 2038. 

A lei especifica que Trump pode destituir um diretor com "motivo válido", expressão que a jurisprudência geralmente associa à comprovação de faltas graves ou desvios. 

Os advogados de Cook consideram que a questão dos financiamentos imobiliários é um "pretexto" para liberar um cargo na cúpula do Fed, onde Donald Trump gostaria de colocar um aliado.

myl/tmc/jz/mar/jc/aa

Tópicos relacionados:

eua financas governo justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay