Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três homens vinculados ao Hamas são presos na Alemanha com armas e munições

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 13:10

compartilhe

Siga no

Três supostos membros do Hamas, suspeitos de terem adquirido armas destinadas a "ataques mortais contra estabelecimentos israelenses ou judaicos na Alemanha", foram presos nesta quarta-feira (1º) em Berlim, anunciou o Ministério Público Federal da Alemanha.

Durante as prisões, "foram encontrados um fuzil de assalto AK-47, várias pistolas e uma grande quantidade de munição", afirmou a agência. 

O Ministério Público identificou os três homens como Abed Al G. e Ahmad I., ambos "cidadãos alemães", e Wael F. M., "nascido no Líbano". 

De acordo com o Ministério Público, eles estavam envolvidos na aquisição de "armas de fogo e munição" na Alemanha em nome do movimento islamista palestino. 

Eles serão levados perante um juiz de instrução na quinta-feira, que decidirá sobre os pedidos de prisão preventiva emitidos pelo Ministério Público.

pyv/lep/mab/mb/aa

Tópicos relacionados:

alemanha conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay