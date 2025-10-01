Três homens vinculados ao Hamas são presos na Alemanha com armas e munições

Três supostos membros do Hamas, suspeitos de terem adquirido armas destinadas a "ataques mortais contra estabelecimentos israelenses ou judaicos na Alemanha", foram presos nesta quarta-feira (1º) em Berlim, anunciou o Ministério Público Federal da Alemanha.

Durante as prisões, "foram encontrados um fuzil de assalto AK-47, várias pistolas e uma grande quantidade de munição", afirmou a agência.

O Ministério Público identificou os três homens como Abed Al G. e Ahmad I., ambos "cidadãos alemães", e Wael F. M., "nascido no Líbano".

De acordo com o Ministério Público, eles estavam envolvidos na aquisição de "armas de fogo e munição" na Alemanha em nome do movimento islamista palestino.

Eles serão levados perante um juiz de instrução na quinta-feira, que decidirá sobre os pedidos de prisão preventiva emitidos pelo Ministério Público.

