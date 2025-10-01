Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atividade industrial dos EUA desacelera em setembro pelo 7º mês consecutivo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 12:55

compartilhe

Siga no

A atividade industrial dos Estados Unidos desacelerou pelo sétimo mês consecutivo em setembro, embora em um ritmo ligeiramente menor à medida que a demanda e a produção melhoraram. 

O índice ISM - baseado em uma pesquisa com empresas e indústrias de todo o país - subiu ligeiramente para 49,1% no mês passado, um pouco acima dos 48,7% de agosto. 

No entanto, apesar da leve melhora, permaneceu abaixo dos 50% que separam a expansão da contração. 

"Em setembro, a atividade industrial americana desacelerou em um ritmo ligeiramente menor, sendo o crescimento da produção o fator mais importante no aumento de 0,4 ponto percentual do PMI manufatureiro", disse a diretora da pesquisa do ISM, Susan Spence. 

Entre os entrevistados, o sentimento era de desânimo. 

Um deles indicou que seu negócio continua "gravemente em baixa" e atribuiu a culpa às tarifas "extremas" impostas pelo presidente americano Donald Trump. 

A drástica e inesperada implementação de tarifas afetou mais algumas empresas do que outras, especialmente aquelas que dependem de importações de matéria-prima.

da/aha/db/mar/jc/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura economia eeuu macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay