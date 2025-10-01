Assine
Internacional

Tenista francês Gaël Monfils anuncia que irá se aposentar ao final da temporada 2026

01/10/2025 12:55

O tenista francês Gaël Monfils anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º) que irá se aposentar ao final da temporada 2026.

"Depois de comemorar meus 39 anos há apenas um mês, quero que saibam que o ano que vem será meu último como jogador profissional", publicou Monfils.

"Embora este esporte seja da maior importância para mim, é com muita serenidade que tomo a decisão de me aposentar ao final da temporada 2026", acrescentou.

Desde que estreou no circuito, em 2004, Gaël Monfils conquistou 13 títulos, chegando três vezes a finais de Masters 1000 (Paris 2009 e 2010 e Monte Carlo 2016). Sua melhor classificação no ranking da ATP foi o sexto lugar em 2016.

Monfils também disputou duas semifinais de Grand Slam, em Roland Garros 2008 e no US Open de 2016.

Mas apesar do talento, faltou um título importante na carreira.

"Cheguei tão perto, mas nunca venci um Grand Slam. Não vou tentar no ano que vem", brincou.

Monfils é o último dos novos 'Mosqueteiros' da equipe francesa da Copa Davis a se aposentar, depois de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon e Richard Gasquet.

Em sua longa mensagem, ele agradeceu especialmente à sua esposa, a tenista ucraniana Elina Svitolina, que é sua "inspiração e força", à filhado casal, Skaï, seus irmãos e irmãs Daryl, Roddie e Maélie, seus treinadores, "que acreditaram neste menino franzino de Paris", e a todas as pessoas que um "um dia gritaram 'Vamos, Gaël!' ao vivo ou na frente da televisão".

Tópicos relacionados:

